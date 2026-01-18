Die vorläufig letzten Bilder von ihr zeigen Cilia Flores, wie sie aus einem Hubschrauber steigt und gebückt in Richtung eines Gerichtsgebäudes in New York läuft, eskortiert von einem Beamten der US-Drogenpolizei DEA. Aus dem Gerichtssaal, in dem Fotografen nicht zugelassen waren, gibt es dann noch eine Zeichnung: Flores trägt blaue Gefängniskleidung, sie steht neben ihrem Mann, Nicolás Maduro, und ihren Anwälten, der Blick wie versteinert. In der Anhörung plädiert sie später auf „nicht schuldig“.
VenezuelaDie Frau, die mit Maduro ins Gefängnis ging
Cilia Flores war die First Lady Venezuelas, öffentlich gab sie meist die nette Begleiterin. Tatsächlich aber war sie die wohl mächtigste Politikerin des Landes und zog Strippen, um ihren Mann an der Macht zu halten.
