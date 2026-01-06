Wenn es nach der Optik geht, ist die Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro für die Führung in Peking eine Blamage. Nur Stunden vor dem Zugriff der Amerikaner empfing Maduro eine chinesische Delegation unter Leitung von Qiu Xiaoqi, Chinas Sonderbeauftragtem für Lateinamerika. Ein Foto zeigt Vertreter beider Länder breit in die Kamera lächelnd.

Ob Peking vom bevorstehenden Vorgehen der USA wusste, ist unklar. Das Bild spricht eher dagegen. Es deutet darauf hin, dass entweder niemand etwas ahnte oder zumindest nicht in dieser Dringlichkeit. Sollte Peking überrascht worden sein, wäre das ein massives Versagen der eigenen Sicherheitsbehörden. Chinesische Diplomaten standen nicht nur demonstrativ an Maduros Seite, sie waren auch einem erheblichen Risiko ausgesetzt.

Die Nachrichten aus Venezuela dominierten in den vergangenen Tagen auch in China die öffentliche Debatte. Die USA haben Südamerika in ihrer neuen Sicherheitsstrategie als Kerninteressenszone definiert, in Venezuela träumt US-Präsident Donald Trump von großen Ölgewinnen. Doch Chinas wachsender Einfluss in der Region dürfte für den amerikanischen Vorstoß kaum geringer wiegen. Die USA will dort „nicht-hemisphärische Wettbewerber“ nicht mehr tolerieren und „feindliche ausländische Einflüsse“ zurückdrängen.

Peking hat seine Präsenz in den vergangenen Jahren mit Investitionen in Infrastruktur massiv ausgeweitet. Für viele südamerikanische Länder ist China größter oder zweitgrößter Handelspartner. Entsprechend scharf fiel Pekings Reaktion aus. China sei „zutiefst geschockt“ und fordert die sofortige Freilassung von Maduro. Außenminister Wang Yi sprach von einer volatilen internationalen Lage und warnte vor „einseitigen Schikanen“. Kein Land, sagte Wang, dürfe sich zum Weltpolizisten oder internationalen Richter aufschwingen. Die staatliche China Daily bezeichnete den Zugriff als „unverhüllten Akt bewaffneter Aggression“, „Staatspiraterie“ und als „alarmierenden Präzedenzfall“ für die internationale Ordnung.

China ist neben Russland einer der engsten Partner

Neben Russland ist China einer der engsten Partner des südamerikanischen Landes und größter Abnehmer venezolanischen Rohöls. Im Gegenzug erhielt Venezuela Berichten zufolge Kredite in Höhe von rund 55 Milliarden Euro, unter anderem für Infrastruktur- und Energieprojekte. Wie Bloomberg berichtet, wies Chinas Finanzaufsicht nach der Gefangennahme Maduros Banken an, ihre Kreditforderungen in Venezuela offenzulegen und die Risikobewertung zu verschärfen.

Der Fall Venezuela zeigt bisher vor allem eines: Peking setzt auch in Krisen mit engen Partnern auf diplomatisches Gutzureden statt konkretes Eingreifen. In einem Telefonat am 17. Dezember versprach Außenminister Wang Yi seinem venezolanischen Amtskollegen noch, die nationale Souveränität zu verteidigen. Dass es nun bei verbalen Verurteilungen bleibt, ist allerdings wenig überraschend, sagt die China-Expertin Eva Seiwert vom Berliner Merics-Institut. Die Betonung von Souveränität, der UN-Charta und internationalen Normen entspreche Pekings typischem Reaktionsmuster in internationalen Krisen.

Trotz der „strategischen Partnerschaft unter allen Umständen“ mit Venezuela vermeide Peking weiterhin Engagements in Konflikten, die es nicht unmittelbar betreffen, und sieht kaum Anreize, über seine bekannten diplomatischen Positionen hinauszugehen. „Wenn man bedenkt, dass andere Partner Pekings, wie etwa Teheran, sich mit ähnlich verhaltener Unterstützung zufriedengeben mussten, ist nicht davon auszugehen, dass Caracas mit weitergehender Unterstützung durch Peking rechnen kann“, sagt Seiwert.

Begrenzte Bereitschaft zur offenen Konfrontation

Chinas globale Ambitionen sind also groß, seine Bereitschaft zur offenen Konfrontation bleibt aber begrenzt. Vielleicht auch, weil es sich im Konflikt mit den USA seit der vergangenen Verhandlungsrunde in Südkorea als Sieger sieht und eine neuerliche Eskalation verhindern möchte.

China ist zwar ein wichtiger Kunde für Rohöl aus Venezuela. Das Land hat Schätzungen zufolge die größten bekannten Ölreserven der Welt. Allerdings machten die Lieferungen 2024 nur etwa vier Prozent der chinesischen Ölimporte aus. Nach Einschätzung von Experten hat Peking einen großen Vorrat an Rohöl gehortet, gekauft in Erwartung der Sanktionen, der eine Versorgung zunächst absichern dürfte. Fast 82 Millionen Barrel befinden sich laut dem Datenanalyseunternehmen Kpler derzeit auf Tankern in den Gewässern vor China und Malaysia. Ein Viertel davon aus Venezuela, der Rest aus Iran.

Ob Peking künftig Öl aus Venezuela beziehen kann, ist noch nicht abzusehen. Bauen US-Unternehmen die Ölindustrie wie von Trump ersonnen wieder auf, könnten chinesische Abnehmer verdrängt werden.

Normalisierung von Verstößen gegen internationales Recht

Unklar ist zugleich, welche Signalwirkung der amerikanische Zugriff für andere Konfliktlinien hat. Im UN-Sicherheitsrat am Montag erklärte China, militärische Mittel seien keine „Lösung von Problemen“. Der willkürliche Einsatz von Gewalt werde zu einer größeren Krise führen. Eine zynische Bemerkung, wenn man bedenkt, dass Chinas Staatschef Xi Jinping wiederholt gedroht hat, Taiwan gewaltsam einzugliedern, schließt es sich nicht freiwillig an. Viele Chinesen zogen nach Maduros Festnahme in den sozialen Medien einen Vergleich zur Lage Taiwans – das aus chinesischer Sicht allerdings eine abtrünnige Provinz ist, kein anderes souveränes Land.

Seiwert sagt, dass Trumps Vorgehen einen weiteren Schritt hin zur Normalisierung von Verstößen gegen die UN-Charta und internationales Recht darstelle. „Im Falle eines vergleichbaren Vorgehens Chinas wäre es für europäische Entscheidungsträger schwierig, dies zu verurteilen, ohne dem Vorwurf doppelter Standards ausgesetzt zu sein“, sagt sie. Andererseits ließe sich aus Venezuela kaum zuverlässig auf ein Taiwan-Szenario schließen: „Ob und unter welchen Bedingungen die USA militärische Gewalt einsetzen würden, bleibt bewusst strategisch unklar“, sagt Seiwert, diese strategische Ambiguität soll abschrecken und Spielräume gleichzeitig offenhalten.

Sicher ist, Trumps Vorgehen erleichtert es China, sich als Verteidiger des internationalen Rechts zu positionieren, im Gegensatz zu Washington. „Sollten europäische Entscheidungsträger nicht klar zu Trumps Vorgehen in Venezuela Stellung beziehen, bietet dies wieder einmal Angriffsfläche für Vorwürfe doppelter Standards.“ Dies schwäche Europas Glaubwürdigkeit weiter, während es Chinas Ansehen im globalen Süden stärken könnte.