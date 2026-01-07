Zum Hauptinhalt springen

VenezuelaBundesregierung kritisiert erstmals USA für Maduro-Entführung

Mehrere Tage nach der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch US-Spezialkräfte hat die Bundesregierung das Vorgehen erstmals kritisiert. Die USA hätten im UN-Sicherheitsrat „nicht überzeugend dargelegt, dass ihr Vorgehen völkerrechtskonform war“, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius in Berlin. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte zunächst nur mit auffälliger Zurückhaltung gesagt, dass es sich um einen „komplexen“ Sachverhalt handele.

