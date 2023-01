Von Boris Herrmann, Berlin

Einfache Frage: Wer regiert aus Sicht der Bundesregierung gerade in Venezuela? Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes antwortete darauf in der vergangenen Woche, die Bundesrepublik erkenne keine Regierungen, sondern nur Staaten an. Insofern stelle sich die Frage "in dieser Form" nicht. Dann muss man sie vielleicht in einer anderen Form stellen: Wie will Deutschland aus der diplomatischen Sackgasse wieder herauskommen, in die es sich bezüglich seiner Beziehungen zu Venezuela manövriert hat?