Eine der Kernforderungen von Opposition und Menschenrechtsorganisationen in Venezuela ist die Freilassung politischer Gefangener. Diesem Ziel ist das südamerikanische Land nun einen Schritt nähergekommen. Das Parlament stimmte am Donnerstagabend (Ortszeit) für die Annahme eines Gesetzes für eine Generalamnestie. Das Gesetz enthält aber auch neue Hürden, die beispielsweise eine politische Teilnahme von prominenten Oppositionspolitikern wie Friedensnobelpreisträgerin Maria Corina Machado verhindern könnten. Diese führt derzeit die Umfragen in Venezuela für mögliche Präsidentschaftswahlen klar an.

Das Gesetz ist eine Initiative von Interimspräsidentin Delcy Rodrígguez. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Foro Penal sind seit Anfang Januar 488 politische Gefangene freigelassen worden. Weitere 644 aus politischen Gründen Inhaftierte sollen sich aber noch hinter Gittern befinden. Zuletzt hatten sich Studierende in den Universitäten und Kirchenvertreter für eine vorbehaltlose Freilassung aller politischen Gefangenen ausgesprochen. Angehörige von immer noch Inhaftierten harren seit Tagen vor den Gefängnissen aus; einige haben einen Hungerstreik begonnen, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Friedensnobelpreisträgerin Machado hatte unter der Woche erklärt, dass sie eng mit der Regierung von Präsident Donald Trump zusammenarbeite, um ihre Rückkehr nach Venezuela als Teil eines politischen Übergangsprozesses zu koordinieren.