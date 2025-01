Nach der Präsidentenwahl in Venezuela im Juli hat die Regierung mehr als 120 ausländische Staatsangehörige wegen Terrorverdachts festnehmen lassen. Unter ihnen seien auch Deutsche, Israelis und US-Amerikaner, teilte Venezuelas Innenminister Diosdado Cabello wenige Tage vor der Vereidigung des autoritären Präsidenten Nicolás Maduro für eine weitere Amtszeit mit. Vorgeworfen werde ihnen, Terrorpläne geschmiedet zu haben. Die Regierung teilte weder den Zeitpunkt der Festnahmen mit noch, warum sie diese Festnahmen erst jetzt öffentlich macht. Die Opposition hatte angekündigt, vor der für diesen Freitag geplanten Vereidigung demonstrieren zu wollen. Nach der Präsidentenwahl in Venezuela im Juli hatte Oppositionskandidat Edmundo González den Sieg für sich reklamiert. Die USA und mehrere Länder Lateinamerikas erkennen ihn als Wahlsieger an. Die linientreue Wahlbehörde erklärte allerdings den seit fast zwölf Jahren regierenden Staatschef Maduro zum Wahlsieger.