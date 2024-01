Erstmals hat ein Strafgericht des Vatikanstaats einen Angeklagten wegen sexueller Handlungen an einem Minderjährigen zu einer Haftstrafe verurteilt, sie beträgt zweieinhalb Jahre. Der Vatikan teilte am Mittwoch mit, das Strafgericht habe in zweiter Instanz einen früheren Internatsschüler für schuldig befunden worden, als 16-Jähriger einen sieben Monate jüngeren Mitschüler mit sexuellen Handlungen "verdorben" zu haben. In erster Instanz war der Mann 2021 freigesprochen worden, da er zur Tatzeit minderjährig war, Zwang oder Gewalt nicht nachweisbar und die Taten verjährt waren. Nun hieß es, die Verjährung greife nach Ansicht der zweiten Instanz nicht, da der Fall besonders schwerwiegend sei. Relevant waren für das neue Urteil Taten, die der Täter nach Vollendung seines eigenen 16. Lebensjahrs beging und während derer das Opfer noch unter 16 Jahre alt war. Der Verurteilte ist heute 31 Jahre alt und Priester.