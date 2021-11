Papst Franziskus hat erstmals eine Frau in ein hohes Amt der Stadtverwaltung des Vatikanstaates berufen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche ernannte die Ordensfrau Raffaella Petrini zur Generalsekretärin des Governatorates, sie ist damit Vize-Regierungschefin. Die 52-jährige Sozialwissenschaftlerin aus Rom war bislang für die Missionskongregation tätig. Das Governatorat ist die Staatsverwaltung der Vatikanstadt. Es besteht aus einer Kommission von sieben Kardinälen, der ein Präsident als Regierungschef vorsteht. Das Governatorat kümmert sich unter anderem um die Vatikanischen Museen. Papst Franziskus hatte in den vergangenen Monaten bereits zwei Frauen in hohe Ämter berufen.