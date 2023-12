Mitten in Trastevere, dem alten Arbeiter- und heutigen Feierviertel von Rom, steht ein besonders ehrwürdiger Olivenbaum, er zählt 200 Jahre oder mehr. Er soll ein Symbol für Frieden und Aussöhnung sein und nebenbei erinnert er an bessere Zeiten, als die Kirche noch in der Lage war, Kriege zu beenden. Genauer gesagt eine dem Vatikan nahestehende Laienorganisation, die 1968 von römischen Studenten gegründete Comunità di Sant' Egidio, die Erfahrung hat in der Lösung ausweglos scheinender Konflikte. Ihr bis heute größter Erfolg war es, die extrem verfeindeten Bürgerkriegsparteien in Mosambik im Jahr 1992 dazu zu bringen, sich die Hand zu einem dauerhaften Frieden zu reichen. Das fand genau hier statt, in der unscheinbar wirkenden Zentrale der Gemeinschaft an der gleichnamigen Piazza di Sant' Egidio. Im Innenhof des früheren Klosters gedeiht seit 15 Jahren der Olivenbaum, der aus Apulien stammt und der Gemeinschaft zum 40-jährigen Bestehen geschenkt worden war.

Auch heute ist Sant' Egidio in vielen Ländern aktiv, die Gemeinschaft hat zweimal Angehörige der von den Hamas-Terroristen verschleppten israelischen Geiseln empfangen. Ansonsten aber ist sie weder in die Lösung des Gaza-Krieges noch des Ukraine-Krieges involviert, sie ist gar nicht erst um Vermittlung gebeten worden - und es ist ihr vielleicht auch ganz recht, denn diese Konflikte sind erkennbar zu groß für das kleine Team in Rom. An ihnen beißt sich auch der Vatikan mit seinen diplomatischen Ressourcen die Zähne aus.

Franziskus würde gerne helfen. Aber er findet die Mittel nicht

Den Papst bekümmert das, man hört es und sieht es ihm an, wenn er darüber spricht - was er oft tut. Immer wieder thematisiert er das grauenvolle Sterben in der Ukraine und in Nahost, insbesondere das Schicksal der Kinder ist sein Anliegen. Das Oberhaupt einer dem Menschen verpflichteten Institution, die 1,4 Milliarden Mitglieder in aller Welt hat und 2000 Jahre Organisationserfahrung, müsste helfen können, sollte man meinen, und Franziskus würde gerne helfen. Aber er findet dafür die Mittel nicht.

Zwar hat er in diesem Jahr seinen besten Mann, Kardinal Matteo Zuppi, der aus der Sant'-Egidio-Gemeinschaft kommt, damit beauftragt, im Ukraine-Konflikt zu vermitteln. Zuppi, der im Hauptberuf Vorsitzender der italienischen Bischofskonferenz ist und als papabile gilt, also als chancenreicher Kandidat für die Nachfolge von Franziskus, war in Kiew, in Moskau, in Washington und in Peking. Er hatte sich zunächst ein begrenztes Ziel gesetzt, nämlich nach Russland verschleppte ukrainische Kinder freizubekommen; dabei soll es erste Erfolge gegeben haben.

Die Ukraine ist nicht sonderlich gut auf den Papst zu sprechen

Der Vatikan ist dadurch gehandicapt, dass ihm die von Russland überfallene und in ihrer Existenz bedrohte Ukraine vorwirft, dass er nicht klar für sie Stellung bezieht. In der Tat hat Franziskus von Anfang an auch Moskau im Blick behalten. Man dürfe nicht die Brücken zu jemandem abbrechen, ohne den es keinen Frieden geben könne, sagte er. Bei verschiedenen Anlässen - etwa bei den Osterfeierlichkeiten - hat er Menschen aus der Ukraine und aus Russland gleichermaßen eingeladen, was die ukrainische Diplomatie scharf gerügt hat.

Ähnliches gilt jetzt auch für den Nahostkonflikt, bei dem Israel zuerst und vor allem eine klare Verurteilung des Terrorangriffs durch die Hamas als Ausgangspunkt des gegenwärtigen Waffengangs einfordert. Der Papst hat früh, ähnlich wie UN-Generalsekretär António Guterres, auch das Leiden der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen unter den israelischen Angriffen zum Thema gemacht. Wie hart er bei vertraulichen Gesprächen die israelischen Angriffe verurteilt hat, ist umstritten. Der Papst hat sich auch demonstrativ mit Angehörigen der Geiseln wie mit Angehörigen von Gaza-Familien getroffen. Kritiker werfen ihm vor, die Gespräche seien unterschiedlich herzlich gewesen - was Vertreter des Vatikans bestreiten.

Der Vatikan lehnte die diplomatische Anerkennung Israels lange ab

Im Falle Israels kommt die besonders heikle Beziehung der beiden Religionen hinzu. Zwar hat der Vatikan schon lange die dunkle Zeit hinter sich gelassen, in der Juden mit Blick auf das Leben Jesu radikal diffamiert worden sind. Politisch aber hat sich der Kirchenstaat noch vor gar nicht langer Zeit schwergetan mit einer Normalisierung der Beziehungen zum Staat der Juden. Das hat auch mit der traditionellen Zurückhaltung des Vatikans in völkerrechtlichen Fragen zu tun, der die Teilung Deutschlands ebenso wenig anerkannt hatte wie seinerzeit die Annexion des Baltikums durch die Sowjetunion. Entsprechend lehnte der Vatikan fast 50 Jahre lang angesichts der unklaren Grenz- und Territorialfragen die diplomatische Anerkennung Israels ab.

Dem Argentinier auf dem Stuhl Petri wird von Kritikern auch in Italien gelegentlich vorgeworfen, er lasse es an der Eindeutigkeit fehlen, mit der westliche Staaten auf der Seite der Ukraine und Israels stehen. Mitunter wird sogar behauptet, Franziskus sei dezidiert antiwestlich eingestellt - wofür auch die Vehemenz spreche, mit der er das westliche Wirtschaftsmodell infrage stellt. Schließlich hat er vor einigen Jahren viel beachtet erklärt: "Dieser Kapitalismus tötet." Mindestens diskreditiere sich der Papst, indem er eine "Äquidistanz" zwischen den verfeindeten Parteien halte. Sein Sonderbotschafter Zuppi konterte kürzlich, es gehe nicht um "Äquidistanz", also eine gleich weite Entfernung von beiden Parteien, sondern im Gegenteil um "größtmögliche Nähe zu allen, um alle Möglichkeiten zu einem Frieden anzustoßen und zu finden". Der Papst lasse sich von keiner Seite vereinnahmen, sagen seine Anhänger, und das sei gut so.

Tatsache ist jedenfalls, dass ausgerechnet der Vatikan, der sich in Nahost auskennt wie kein anderer Staat, bisher nicht mit von der Partie ist, wenn es darum geht, einen Weg aus der Gewalt zu finden. Und dass der Papst am Ende weiterhin nur die Möglichkeit hat, zu reden, zu flehen und zu beten. In den Weihnachtstagen wird er dies bei zahlreichen Auftritten tun. Eine weitere Gelegenheit wird der 1. Januar sein, der in der katholischen Kirche seit 1968 als Weltfriedenstag definiert ist.