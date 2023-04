Bei weltweiten Synoden im Vatikan können künftig auch Frauen und Männer gleichberechtigt mitberaten und abstimmen, die keine Kleriker oder Ordensleute sind. Das teilten die für die Weltsynode zuständigen Kardinäle Mario Grech und Jean-Claude Hollerich am Mittwoch im Vatikan mit. Bisher hatten bei den Versammlungen in Rom nur Bischöfe und das Führungspersonal von Ordensgemeinschaften Stimmrecht. Katholische Laien konnten nur als Berater (Auditoren) dazugezogen werden. Künftig können bis zu 80 Nichtbischöfe an den Weltbischofssynoden teilnehmen, davon fünf Ordensfrauen und fünf Ordensmänner. Von den 70 Nichtbischöfen soll mindestens die Hälfte Frauen sein. In der Weltbischofssynode berät das weltweite Kollegium den Papst verbindlich.