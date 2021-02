Von Matthias Drobinski und Uwe Ritzer, München

Da steht er und klagt an. Auf einem Platz, von dem man besser nicht schreibt, in welcher Stadt er liegt. Es könnte einen vor Gericht bringen. Nur so viel: Es ist ein sehr katholischer Ort in einer deutschen Bischofsstadt. Rechtsanwalt S. hat Journalisten dorthin geladen. Wenn er über die hinwegblickt, sieht er das Priesterseminar; hinter ihm steht das bischöfliche Ordinariat, wo sein Mandant vernommen wird, von kirchlichen Ermittlern.