Nach Angaben von Papst Franziskus wollte sich Russlands Präsident Wladimir Putin nicht mit ihm in Moskau treffen. Im Interview mit dem America Magazine der US-Jesuiten (Montag) erzählte das Kirchenoberhaupt von seinem Besuch in der russischen Vatikan-Botschaft kurz nach Beginn des Kriegs im Februar. Damals habe er Kreml-Chef Wladimir Putin ausrichten lassen, dass er, Franziskus, zu einer Reise bereit sei. Die Bedingung des Papstes sei "ein winziges Zeitfenster für Verhandlungen" gewesen. Russlands Außenminister Sergej Lawrow habe ihm "in einem sehr netten Brief" geantwortet, "dem ich entnahm, dass dies vorläufig nicht nötig sei".