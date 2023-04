Papst Franziskus hat am Sonntag einen großen Gottesdienst auf dem Petersplatz gefeiert . Am Tag zuvor war er von einem Klinikaufenthalt in den Vatikan zurückgekehrt. "Ich danke euch für eure Anteilnahme und auch für eure Gebete, die ihr in den vergangenen Tagen nochmals verstärkt habt. Vielen Dank", sagte er. Die rund 60 000 anwesenden Gläubigen applaudierten. Der 86-Jährige stand der Messe zum Palmsonntag vor, der die Karwoche einleitet, an deren Ende Ostern als höchstes katholisches Fest steht. Er wurde mit dem Papamobil auf den Platz gefahren und verzichtete auf die Prozession mit Palmzweigen. Das war ohnehin so geplant, Franziskus kann wegen eines Knieleidens seit rund einem Jahr nur noch schwer laufen. Am Mittwoch war er ins Krankenhaus gekommen, wo eine Bronchitis diagnostiziert wurde. Franziskus werde auch am Karfreitag, in der Osternacht und am Ostersonntag den Gottesdiensten vorstehen, teilte der Heilige Stuhl mit.