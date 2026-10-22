Papst Leo muss sich seinen Ärzten zufolge nach seiner Lungenkrebs-Operation keiner weiteren Behandlung unterziehen. Gewebeuntersuchungen hätten die Diagnose eines Karzinoms der Lunge bestätigt, der Tumor sei aber lokal begrenzt geblieben, hieß es in einer am Mittwoch vom Vatikan veröffentlichten Erklärung der Chefchirurgen Stefano Margaritora und des Leibarztes des Papstes, Luigi Carbone. „Eine anschließende onkologische Beurteilung hat bestätigt, dass keine weitere Therapie erforderlich ist.“