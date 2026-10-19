Leo XIV. nimmt nach seiner Krebs-OP seine Amtsgeschäfte wieder auf: Die wöchentliche Generalaudienz wird der Papst wie gewohnt am Mittwoch auf dem Petersplatz leiten, wie der Vatikan am Montag mitteilte. Dort hatte der 71-Jährige bereits am Sonntag das übliche Mittagsgebet gesprochen, wo ihn Zehntausende nach seinem Klinikaufenthalt feierten.

Anders als sonst zu Wochenbeginn fährt Leo XIV. nicht in seine Residenz nach Castel Gandolfo, wie aus Vatikan-Kreisen zu erfahren war. Das Kirchenoberhaupt werde im Apostolischen Palast seine Genesung fortsetzen. Normalerweise verbringt Leo XIV. in dem Bergort rund 25 Kilometer südlich von Rom seinen „freien Dienstag“ mit Bewegung, Lesen und Beten.

Dem Papst wurde am Dienstag (13. Oktober) in der römischen Gemelli-Klinik der rechte untere Lungenlappen entfernt, wo sich ein bösartiger Tumor gebildet hatte. Am Samstag wurde er aufgrund seines guten Genesungszustands wieder aus der Klinik entlassen, drei Tage früher als zuvor vom Vatikan veranschlagt.

Laut seinen Ärzten steht Leos Südamerikareise aus medizinischer Sicht nichts im Wege. Der Papst will vom 6. bis 17. Oktober Uruguay, Argentinien und Peru besuchen. Ob der Krebs „gestreut“, also Metastasen gebildet hat, sollen Untersuchungen zeigen, deren Ergebnisse in diesen Tagen erwartet werden.