Papst Franziskus arbeitet an einer Fortsetzung seiner Umwelt-Enzyklika "Laudato si'". "Ich schreibe gerade einen zweiten Teil von Laudato si', um die aktuellen Probleme zu aktualisieren", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche bei einem Treffen mit einer Delegation von Anwälten aus europäischen Ländern. Man dürfe nie vergessen, dass die "jüngeren Generationen ein Recht darauf haben, von uns eine schöne und lebenswerte Welt zu erhalten", so der Pontifex. Er hatte 2015 seine Umwelt-Enzyklika veröffentlicht, in der er zu einer "ökologischen Umkehr" und mehr Klimaschutz aufrief sowie Umweltzerstörung, soziale Ungerechtigkeiten und Konsumrausch anprangerte. Enzykliken sind kirchliche Grundsatzdokumente