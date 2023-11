Papst Franziskus ist offensichtlich schwerer erkrankt als bisher angenommen. Beim Mittagsgebet auf dem Petersplatz zeigte sich das 86-jährige Kirchenoberhaupt nur per Video-Schaltung und im Sitzen aus der Kapelle des vatikanischen Gästehauses Santa Marta. Zur Begrüßung entschuldigte er sich bei den etwa 20 000 auf dem Platz versammelten Pilgern: "Heute kann ich nicht ans Fenster treten, weil ich dieses Problem mit der Entzündung der Lungen habe." Dabei deutete er auf seinen linken Lungenflügel, an der Hand war ein Infusionszugang zu sehen. Den vorbereiteten Text las der Papst nicht selbst, sondern der neben ihm sitzende italienische Prälat Paolo Braida, der häufig Ansprachen für den Papst schreibt. Franziskus stellte ihn mit den Worten vor: "Er kennt diese Gedanken gut, denn er hat sie geschrieben. Er macht das immer sehr gut." Am Vortag hatte das Presseamt des Vatikan noch mitgeteilt, der Papst leide an einer "leichten Grippe".