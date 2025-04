Liebhaber der fiktionalen, aber an historische Ereignisse angelehnten Romane des britischen Bestseller-Autors Robert Harris und der darauf folgenden Filme haben vermutlich auch das Werk „Konklave“ gelesen oder gesehen. Sie wissen dann, dass in der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche der Dekan der Kardinäle ein besonders wichtiger Mann ist. Im Buch ein Römer, im Film ein Brite, gespielt vom Oscar-nominierten Ralph Fiennes, mischt er im großen Spiel um die Macht im Vatikan gehörig mit. Ziemlich genauso läuft es auch in der Wirklichkeit: Amtsinhaber Giovanni Battista Re gehört zu den tragenden Säulen der Kurie.