Die deutschen Katholiken und Rom – das wird jedenfalls unter diesem Papst keine Liebesbeziehung mehr. Probleme gibt es ja schon lange, genau genommen seit Jahrhunderten. Heute treten in Deutschland jedes Jahr Hunderttausende aus der Kirche aus. Viele, die noch engagiert mitmachen, packt die Verzweiflung. Im Umfeld der Weltsynode in Rom, die am Montag in ihre finale Woche geht, kann man die Enttäuschung förmlich mit Händen greifen, so dicht ist sie. Und der Unmut richtet sich, man muss das so sagen, auch ganz persönlich gegen Franziskus.

Es war ja ausgerechnet dieser Papst, leutseliger Nachfolger des dogmatischen Deutschen Benedikt XVI, der 2021 den Prozess der Erneuerung seiner Kirche begonnen hat. Alle Gläubigen sollten sich Gedanken machen, das war die Idee, und das Ganze sollte dann kulminieren in einer Bischofssynode in Rom. Auch dabei schlug Franziskus neue Töne an. Früher, erinnern sich Ältere, saßen da nur (alte) Bischöfe in Reih und Glied den Vatikan-Oberen gegenüber. Sie mussten ihre Redetexte vorab einreichen und durften dann später die im Vatikan korrigierten Texte vorlesen.

Redebeiträge von Frauen sind erwünscht. Mehr nicht

Im Oktober 2024 diskutieren die 368 Synodalen – unter Ausschluss der Öffentlichkeit – an runden Tischen in der großen Aula des Vatikans, es sind auch Nicht-Bischöfe dabei und, ja, sogar 45 Frauen. Letztere liefern nach Meinung manchen männlichen Teilnehmers die besten Redebeiträge. Das gefällt auch dem Papst – nur wollen die Frauen mehr. Sie wollen nicht nur mitmachen, sondern auch mitentscheiden. Warum können Frauen keine Priester werden, Bischöfe, Kardinäle? Oder wenigstens, das ist die Forderung der deutschen Katholiken bis hinauf zu den Bischöfen: Diakoninnen? Frauen in Weiheämtern – das geht gar nicht, entgegnen die Traditionalisten.

Am Donnerstag gab es auf dem Tiber einige Kilometer vom Vatikan entfernt eine denkwürdige Veranstaltung der „Internationalen Vereinigung römisch-katholischer Priesterinnen“. Sechs Frauen aus Frankreich, Spanien und den USA unterzogen sich auf einem Schiff einer Zeremonie, die einer katholischen Priester- und Diakonweihe ähnelte, mit Handauflegen und Gebet. Die Kandidatinnen lagen ausgestreckt vor dem improvisierten Altar, einem mit Kruzifix, Bibel, Kerzen und Blumen geschmückten weiß gedeckten Tisch, berichtet die katholische Nachrichtenagentur KNA. Bridget Mary Meehan, kirchenrechtlich nicht anerkannte Bischöfin aus Florida, die die Prozedur leitete, sagte in ihrer Predigt: „Wir sind bereit!“

"Wir sind bereit": Die selbst ernannte Bischöfin Bridget Mary Meehan (Mi.) von der „Internationalen Vereinigung römisch-katholischer Priesterinnen“ bei einer Zeremonie in Rom. (Foto: Filippo Monteforte/AFP)

An einer solchen Provokation würde der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing aus Limburg, sicher nicht teilnehmen, aber er hat sich am Rande der Weltsynode auch mit Frauen getroffen, die Verantwortung übernehmen wollen. Es bekümmert ihn sehr, dass und wie sie abgewiesen werden. Bätzing ist das Herz darüber so voll, dass er am Donnerstag in der Synodenversammlung das Wort ergriff und in vorsichtigen Worten, aber unmissverständlich die Runde aufforderte, über die Rolle der Frauen in der Kirche neu nachzudenken. Es gab höflichen Beifall – und dann? Papst Franziskus war nicht anwesend, wie er sich mittlerweile bei der Synode ohnehin rar macht, die doch einmal sein größtes Anliegen war, sein Vermächtnis werden sollte. Natürlich wird er informiert, mutmaßlich auch über Bätzings Redebeitrag, aber er zieht es vor, sein übliches Programm zu absolvieren, den Vatikan zu verwalten oder Besucher zu empfangen.

Dass Bätzing das Thema Frauen überhaupt ansprach, war schon ungewöhnlich genug, es soll ja in diesem Jahr – anders als noch 2023 – kein Thema sein. Der Papst hat verfügt, dass über die Formen des Miteinanders in der Kirche geredet werden soll, nicht über strittige Sachthemen. Die hat er sicherheitshalber in zehn Arbeitsgruppen ausgelagert, die unabhängig zur Synode tagen. Die wurde zu Beginn des einmonatigen Treffens mit jeweils einem kurzen Video über die Arbeit der Gruppen unterrichtet, ohne dass dies wirklich ein Zwischenbericht in der Sache gewesen wäre.

Viele Synodale waren empört, manche sprachen von einem „Skandal“ – das galt erst recht, als sie begriffen, dass es ausgerechnet die Arbeitsgruppe 5, in der es um die Rolle der Frauen geht, gar nicht gibt. Das Ganze ist ein Fake: Im entsprechenden Filmchen wurden im Gegensatz zu den anderen Gruppen nicht Mitglieder der Arbeitsgruppe konkret vorgestellt, sondern einfach Fotos offenbar von Mitarbeitern der obersten Glaubensbehörde des Vatikan gezeigt. Deren Chef, Franziskus’ Vertrauter Kardinal Victor Fernandez, gab auch unumwunden zu, dass zum Thema Frauen alles längst entschieden sei und demnächst verkündet werde.

Was das sein wird, hat der Papst zuletzt wiederholt in Interviews angedeutet: „Ich glaube, wir amputieren das Sein der Kirche, wenn wir nur auf den Weg der Ämter schauen“, sagte er zum Beispiel. In der Kirche gebe es nun mal das Petrus-Prinzip, allein daran hingen die Weiheämter, und das Maria-Prinzip, das „noch wichtiger“ sei. „Darum muss die Würde der Frau auf dieser Linie widergespiegelt werden.“ Und bei seiner Belgien-Reise Ende September hatte er in einer Rede in der Katholischen Universität Louvainin gesagt: „Frau ist fruchtbares Empfangen, Sorge, lebendige Hingabe – deshalb ist die Frau wichtiger als der Mann.“ Aber halt nicht in der Hierarchie.