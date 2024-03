Vatikan:Was der Papst denkt

Von Marc Beise, Vatikanstadt

Was ist nur in diesen Papst gefahren, fragen sich gerade viele Menschen, auch in Deutschland. "Ich verstehe es nicht", sagte Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, im ARD-Polittalk "Caren Miosga". Von Kanzler Olaf Scholz bis Oppositionsführer Friedrich Merz wiesen viele Politiker den Papst in seine Schranken, und international geht der gesamte Westen auf Distanz.