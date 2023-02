Papst denkt nicht an Rücktritt

Papst Franziskus denkt eigenen Aussagen zufolge derzeit nicht an einen Rücktritt. Er wolle nicht, dass Papst-Rücktritte "eine Mode, eine normale Sache" werden, sagte der Pontifex in einem Gespräch mit Mitgliedern des Jesuitenordens im Kongo. Er erinnerte daran, dass sein Vorgänger Benedikt XVI. das Pontifikat aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben habe. "Ich habe das im Moment nicht auf meiner Agenda", sagte er. Das Papstamt solle "ad vitam", also bis zum Tod bekleidet werden. "Wenn wir dem Geschwätz zuhören, na gut, dann müsste man den Papst alle sechs Monate austauschen." Franziskus hatte nach einer Darm-Operation im Sommer 2021 immer wieder angedeutet, dass er sich einen Rücktritt vorstellen könne, wenn es ihm gesundheitlich zu schlecht gehe.