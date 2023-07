Ein Jahr nach dem geplatzten Treffen von Papst Franziskus und dem russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill I. in Jerusalem gibt es Spekulationen über eine mögliche Begegnung der Kirchenoberhäupter. Franziskus soll laut einem mutmaßlichen Mittelsmann Kyrill I. ein Treffen auf einem Flughafen in Moskau vorgeschlagen haben. Der Vorsitzende der Weltunion der Altgläubigen, Leonid Sewostjanow, sagte den staatlichen russischen Nachrichtenagenturen Tass und Ria Nowosti, der Papst habe ihm in einem Telefonat berichtet, er könne am 31. August auf dem Weg in die Mongolei oder auf seinem Rückweg am 4. September einen Zwischenstopp in Moskau einlegen und mit Kyrill am Flughafen zusammenkommen, wenn dieser dazu bereit sei.