Bei seinem dreitägigen Ungarn-Besuch fand Papst Franziskus deutliche Worte zu Flüchtlingen, Migration und Europa. Bei einer Messe in Budapest forderte das Oberhaupt der katholischen Kirche mit Blick auf Fremde und Migranten: "Bitte: Öffnen wir die Türen!" Der Appell könnte als Kritik an der Abschottungspolitik von Ungarns rechtspopulistischem Regierungschef Viktor Orbán gegenüber Schutzsuchenden gedeutet werden. Der Pontifex kritisierte am Sonntag beim Höhepunkt seiner Pilgerreise vor Tausenden Gläubigen und Vertretern der Staatsspitze "verschlossene Türen gegenüber Fremden, den Anderen, den Migranten, den Armen". Es sei eine "epochale Herausforderung, die nicht durch Zurückweisung eingedämmt werden kann." Beim Rückflug nach Rom deutete der Papst an, der Vatikan sei an einer Friedensinitiative für die Ukraine beteiligt.