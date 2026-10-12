Papst Leo XIV. soll an diesem Dienstag im Laufe des späten Vormittags für eine Operation an der Lunge in die Gemelli-Klinik in Rom aufgenommen werden. Dies teilte der Heilige Stuhl mit. Dort soll Leo ein bei Untersuchungen entdeckter Knoten in der Lunge entfernt werden. Ob die Operation noch am selben Tag stattfindet, blieb zunächst offen.

Trotz des bevorstehenden Eingriffs nahm das Oberhaupt der katholischen Kirche am Montagvormittag mehrere geplante Privataudienzen sowie eine Gruppenaudienz im Vatikan wahr.

Der 71-Jährige hatte am Sonntag nach dem Angelus-Gebet bekannt gegeben, dass bei ihm ein „Knoten in der Lunge“ entdeckt worden sei. Dieser sei bei Kontrollen in einem „sehr frühen Stadium“ entdeckt worden. Leo fügte hinzu: „Die Ärzte halten einen Eingriff für angebracht.“ Ihrem Rat folgend habe er sich entschlossen, sich operieren zu lassen, um den Knoten entfernen zu lassen.

Weitere medizinische Details wurden zunächst nicht bekannt.