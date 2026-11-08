Als Kind wanderte sie aus Mexiko in die USA ein. Nun holte Papst Leo XIV. persönlich die 39-jährige Journalistin María Montserrat Alvarado in den Vatikan.

Auch im Vatikan, hinter dessen jahrhundertealten Mauern sich vermeintlich nie etwas ändert, werden hin und wieder Posten neu besetzt. Eine Personalentscheidung von Papst Leo XIV. hat im Juni Aufsehen erregt: die Ernennung der neuen Kommunikationschefin. María Montserrat Alvarado heißt die Frau. Ja, richtig: Alvarado, 39, ist die erste Frau an der Spitze des Dikasteriums für Kommunikation.