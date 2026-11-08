Auch im Vatikan, hinter dessen jahrhundertealten Mauern sich vermeintlich nie etwas ändert, werden hin und wieder Posten neu besetzt. Eine Personalentscheidung von Papst Leo XIV. hat im Juni Aufsehen erregt: die Ernennung der neuen Kommunikationschefin. María Montserrat Alvarado heißt die Frau. Ja, richtig: Alvarado, 39, ist die erste Frau an der Spitze des Dikasteriums für Kommunikation.
KommunikationschefinSie ist die erste Frau, die für den Papst spricht
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Als Kind wanderte sie aus Mexiko in die USA ein. Nun holte Papst Leo XIV. persönlich die 39-jährige Journalistin María Montserrat Alvarado in den Vatikan.
Von Elisa Britzelmeier, Rom
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