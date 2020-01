Zehn Jahre sind bereits seit der Aufdeckung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche in Deutschland vergangen. "Aus persönlicher Sicht von Betroffenen waren das zehn Jahre verlorene Zeit, wenn es um Unterstützung und Hilfe für Opfer geht", sagt der Aktivist Matthias Katsch, der selbst als Schüler in einem Jesuiten-Kolleg sexuell misshandelt wurde. Eine Bewusstseinsveränderung, sagt er, sei zwar eingetreten, die Kultur des Missbrauchs und Vertuschung sei jedoch noch immer tief verwurzelt in der Kirche.

Der Vatikan versucht weiterhin, die Fälle des sexuellen Missbrauchs aufzuklären und aufzuarbeiten. In Würzburg etwa beraten derzeit Bischöfe über die Frage nach Entschädigungssummen für Betroffene. Eine Einigung über eine konkrete Summe ist unwahrscheinlich. Wie umfangreich die Aufarbeitung der zahlreichen Missbrauchsfälle ist, zeigen neben aktuellen Diskussionen auch diverse Beispiele der vergangenen 25 Jahre.

Mitarbeit: Robin Hetzel und Camilla Kohrs