Der Vatikan hat Laienpredigten in der Eucharistiefeier eine Absage erteilt. „Es ist nicht möglich, die beantragte Ausnahmegenehmigung zu erteilen“, heißt es in einer Mitteilung des Dikasteriums für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung. Die katholische Deutsche Bischofskonferenz hatte eine entsprechende Anfrage an den Vatikan gestellt. Der Vorbehalt der Predigt für einen Priester oder Diakon ergebe sich aus dem Wesen der Liturgie, heißt es in der Entscheidung. Das Wort Gottes im Rahmen einer liturgischen Feier zu verkünden, sei „untrennbar mit dem sakramental empfangenen Auftrag und mit der Einheit verbunden, die Wort und Sakrament in der Eucharistiefeier miteinander verbindet“. Der Vatikan stellt in seiner Mitteilung aber auch klar, dass es Laien nach wie vor erlaubt sei, außerhalb der Eucharistiefeier eine Predigt zu halten.