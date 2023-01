Papst Franziskus hat Erzbischof Georg Gänswein, den Vertrauten und Privatsekretär des gestorbenen Benedikt XVI., zu einer Privataudienz empfangen. Nach den Trauerfeiern für den emeritierten Papst in der vorigen Woche kamen die zwei Kirchenmänner am Montagmorgen zusammen, wie der Vatikan mitteilte. Der Inhalt des Gesprächs wurde nicht kommuniziert. Unklar war zunächst, wie spontan das Treffen anberaumt war, ob Gänswein um das Gespräch bat oder ob Franziskus den Deutschen zum Rapport bestellte. In den vergangenen Tagen hatte Gänswein im Vatikan für Aufsehen gesorgt mit Aussagen aus einem in Kürze erscheinenden Buch, aus dem Medien Passagen veröffentlichten. Gänswein klagte darin, wie er 2020 von Franziskus als Präfekt des Päpstlichen Hauses beurlaubt worden war.