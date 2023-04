Papst Franziskus hat dem ehemaligen Benedikt-Privatsekretär Georg Gänswein laut einem Medienbericht die Rückkehr nach Deutschland vorgeschlagen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche habe dem deutschen Kurienerzbischof angeboten, in seine Heimatdiözese, also nach Freiburg, zu gehen, wie die argentinische Zeitung La Nacion bereits am Sonntag berichtete. Franziskus soll Gänswein daran erinnert haben, dass es üblich sei, dass Privatsekretäre von Päpsten in ihre Diözesen zurückkehren. Er nannte laut Zeitung den Fall des Privatsekretärs von Johannes Paul II., Stanislaw Dziwisz, der nach dem Tod des Papstes nach Krakau zurückkehrte. Laut La Nacion kann sich Gänswein entscheiden, ob er künftig in Deutschland oder Italien leben will. Seine Zukunft sei jedoch außerhalb der Vatikanmauern, so die Zeitung.