Der Vatikan beschuldigt seinen früheren Nuntius in den USA, Erzbischof Carlo Maria Viganò, des Schisma – also der Kirchenspaltung. Die Behörde für die Glaubenslehre eröffnet einen außergerichtlichen Strafprozess gegen den 83-jährigen ehemaligen Vatikandiplomaten, wie aus einer Vorladung für diesen hervorgeht, die Viganò auf der Plattform X veröffentlichte. Die Glaubensbehörde wirft ihm vor, die Legitimität von Papst Franziskus zu leugnen. Damit breche er die Gemeinschaft mit dem Kirchenoberhaupt. Zudem lehne Viganò die Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils ab und habe öffentlich die Gemeinschaft mit der katholischen Kirche geleugnet. Vigano war von 2011 bis 2016 Papstbotschafter in den USA, danach radikalisierte er sich zunehmend. Bekannt wurde er mit Vorwürfen gegen die Kurie und Papst Franziskus, sie seien Anschuldigungen gegen den früheren US-Kardinal Theodore McCarrick wegen sexuellen Missbrauchs nicht ausreichend nachgegangen. Später erregte der ultrakonservative Viganò mit Äußerungen zu einer angeblichen Weltverschwörung während der Covid-Pandemie Aufsehen. Es folgten Angriffe auf Franziskus bis hin zu Zweifeln an dessen rechtmäßiger Wahl, kirchliche Reformen verglich Viganò mit Krebs. Die Straftat des Schismas ist kirchenrechtlich mit der Exkommunikation als Tatstrafe bedroht, zudem können Aufenthaltsverbote, Geldbußen und das Verbot, geistliche Kleidung zu tragen, verhängt werden.