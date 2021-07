Republikaner in den USA:Mit Trump oder gar nicht

Von Hubert Wetzel, Washington

Vor ein paar Jahren saß J. D. Vance noch in einer sehr teuren, sehr schicken Büroetage in San Francisco. Die Wände waren aus Beton, an der Decke sah man die Rohre der Klimaanlage, im Empfangsbereich standen bunte dänische Designersessel. Vance war damals in jeder Hinsicht weit weg von den Industrieruinen in Ohio, zwischen denen er groß geworden ist.