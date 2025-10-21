Zum Hauptinhalt springen

Krieg in GazaUS-Vizepräsident auf Rettungsmission

Lesezeit: 3 Min.

Dienstagmittag auf dem Flughafen von Tel Aviv: US-Vizepräsident J. D. Vance (Mitte) kurz nach seiner Ankunft.
Dienstagmittag auf dem Flughafen von Tel Aviv: US-Vizepräsident J. D. Vance (Mitte) kurz nach seiner Ankunft. (Foto: Nathan Howard/AP)

J. D. Vance versucht in Nahost, den unsicheren Gaza-Deal vor dem Scheitern zu bewahren. Dazu muss er Druck auf Israels Regierung ausüben und mit Hochdruck über die nächsten Schritte verhandeln.

Von Moritz Baumstieger, Tel Aviv

Der von den USA mit viel Druck auf den Weg gebrachte Prozess zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen läuft nach erneuten Kämpfen Gefahr, schon in der zweiten Woche zu scheitern. Um das zu verhindern, ist der US-Vizepräsident nach Israel gereist. Den Gazastreifen wird J. D. Vance während seiner zwei Tage in Nahost aber nicht besuchen, eine Fahrt in die von der israelischen Armee gehaltenen Zonen des Küstenstreifens war erwogen, aus Sicherheitsgründen dann aber verworfen worden.

