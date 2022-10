(SZ) Wiewohl den Zielen selbst der Risikofreudigsten in der Klimaschutzbewegung unsere ganze Sympathie gehört, so haben diese, also die Risikofreudigsten, doch noch nicht hinreichend erklärt, inwieweit es der Weltenrettung dient, Nahrungsmittel auf Gemälde zu werfen. Nichts anderes haben zwei junge Aktivistinnen in London getan, als sie Vincent Van Goghs berühmtes Bild "Sonnenblumen" mit Tomatensuppe überschütteten. Was aber kann der arme Maler für die Misere der globalen Erwärmung? Ist er vielleicht deshalb in späten Wahnsinn verfallen, weil ihn düstere Vorahnungen plagten, dass sich junge Menschen, Wut im Gesicht und eine Dose Tomatensuppe in der Hand, aus ihm gänzlich unverständlichen Gründen dereinst an seinem Werk vergehen würden? Wer kann das schon wissen? Die einzige Frage, die hier weiterführt, hat Arno Frank auf Spiegel.de gestellt: Warum eigentlich "für einen Überfall auf die Kunstgeschichte so plakativ ausgerechnet eine Suppe der dusseligen Marke Heinz" zur Anwendung gekommen sei?