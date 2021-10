Papa will mehr

Väterreport: In jeder sechsten Familie teilten sich beide Eltern die Kinderbetreuung gleichermaßen auf.

Von Henrike Roßbach

Wilhelm Busch hatte natürlich recht mit seiner Feststellung, dass Vater werden nicht sonderlich schwer sei, "Vater sein dagegen sehr". Für den modernen Vater trifft das in besonderer Weise zu. Die Ansprüche an ihn sind gewachsen: die der Gesellschaft, die der Mütter und die eigenen. Das zeigt der neue Väterreport des Bundesfamilienministeriums, der an diesem Mittwoch veröffentlicht werden soll und der Süddeutschen Zeitung vorab vorlag.