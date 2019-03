21. März 2019, 11:59 Uhr Utrecht Anklage wegen Mordes in terroristischer Absicht

Am Montag sind in Utrecht in einer Straßenbahn drei Menschen getötet und drei weitere verletzt worden. Der mutmaßliche Todesschütze handelte nach Angaben der Ermittler wohl allein.

Nach den tödlichen Schüssen in Utrecht werden niederländische Staatsanwälte den Hauptverdächtigen wegen mehrfachen Mordes oder Totschlags und versuchten Mordes oder Totschlags in terroristischer Absicht anklagen. Er müsse sich außerdem wegen Terrorandrohungen verantworten, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Die Ermittler werfen dem Verdächtigen Gökmen T. vor, am Montag in einer Straßenbahn in Utrecht um sich geschossen und dabei drei Menschen getötet und drei weitere schwer verletzt zu haben.

Die Polizei schließt ein terroristisches Motiv nicht aus. Der mutmaßliche Todesschütze ist ein 37 Jahre alter türkischstämmiger Mann. Er handelte nach Angaben der Ermittler vermutlich allein.