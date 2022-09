Drei Villen am Tegernsee, ein Maybach, eine Yacht - der Putin-nahe russische Unternehmer Alischer Usmanow hat sich in Deutschland häuslich eingerichtet. An diesem Mittwoch durchsuchen Beamte seine Anwesen. Ihr Verdacht: Geldwäsche und Steuerhinterziehung in Millionenhöhe.