In der Ex-Sowjetrepublik Usbekistan waren am Sonntag 20,5 Millionen Bürger aufgerufen, die 150 neuen Abgeordneten für die nächsten fünf Jahre zu bestimmen. Die Wahlkommission in der Hauptstadt Taschkent sprach mit Blick auf eine Beteiligung von rund 70 Prozent von einer gültigen Abstimmung. Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) kritisierten, dass keine Opposition zugelassen war. Angetreten waren nur Kandidaten der fünf regierungsnahen Parteien. Präsident Mirsijojew führt das Land seit seiner Wahl 2016 - nach dem Tod des Diktators Karimow - mit ersten Reformen und einer vorsichtigen Öffnung.