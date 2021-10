Nach fünf Jahren Reformkurs unter Staatschef Schawkat Mirsijojew hat die zentralasiatische Republik Usbekistan eine Präsidentenwahl abgehalten. Die Wahlleitung in der Hauptstadt Taschkent erklärte die Abstimmung in der autoritär geführten Ex-Sowjetrepublik bereits gegen Mittag am Sonntag für gültig. Die Mindestwahlbeteiligung von 33 Prozent sei erreicht worden. Beobachter erwarten einen haushohen Sieg Mirsijojew. Er hat das an Afghanistan grenzende Land nach dem Tod des Diktators Islam Karimow 2016 nach außen geöffnet. Mehr als 21 Millionen Menschen waren zur Wahl aufgerufen. Mit dem vorläufigen Endergebnis wird an diesem Montag gerechnet. Beobachter der OSZE kritisierten den Wahlausschluss der Opposition und Menschenrechtsverstöße.