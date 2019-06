27. Juni 2019, 17:56 Uhr Usbekistan Der lange Schatten des Islam Karimow

Vor drei Jahren starb Usbekistans Diktator, dessen Regime viele Unschuldige in Gefängnissen verschwinden ließ. Die Menschen hofften auf Freiheit - und wurden enttäuscht. Wie zwei Frauen um ihre Männer kämpfen.

Von Silke Bigalke

Natalja Bondar spricht als erste über ihren Mann: Sanschar Ismailow, ein früherer Soldat, sitzt seit 14 Jahren im Gefängnis. Angeblich hat er Geheimnisse an die Russen verraten, im Jahr 2003. "Wenn wir ein gerechtes Gericht hätten", sagt Natalja Bondar, "dann würde seine Unschuld bewiesen. Aber im Moment klappt das nicht."

Es sind kaum Gäste im Café, denn der Fastenmonat ist noch nicht vorbei. Natalja Bondar und ihre Bekannte Schachnosa Naralijew bestellen grünen Tee, den sie kaum anrühren werden.

Die Frauen haben Mappen mit Fotos und Kopien von Anträgen mitgebracht, die sie an die usbekische Regierung geschickt haben. In Usbekistan sitzen noch immer viele Menschen zu Unrecht im Gefängnis. In den 15 Jahren, in denen Diktator Islam Karimow das Land regierte, ließ er oppositionelle Politiker, Menschenrechtler, Journalisten, Wissenschaftler verfolgen. Er ließ Menschen für ihren Glauben festnehmen, genauso wie für ihre Kontakte zum Westen.

Nach Karimows Tod 2016 schöpften ihre Familien Hoffnung. Der neue Präsident Schawkat Mirsijojew hat angekündigt, das Land freier und moderner zu machen, hat Reformen angestoßen und ein paar Dutzend politische Gefangene befreit. Viele von ihnen werden weiterhin von den Behörden überwacht und schikaniert. Weil sie nicht rehabilitiert werden, finden sie keine Arbeit. Bisher erhalten sie weder eine Entschädigung, noch medizinische Hilfe.

"Wir haben irgendwo tief in unserer Seele darauf gehofft, dass nun alles anders wird", sagt Natalja Bondar. Nun sei sie realistischer. "Ich weiß, dass ich zurückgewiesen werde, egal wohin ich mich wende." Trotzdem schreibt sie weiter an den Präsidenten, hofft auf ein faires Verfahren für ihren Mann. Den hat sie in der Schule kennengelernt, gemeinsam haben sie zwei Töchter. Die jüngere ist heute 16 Jahre alt und hat den Vater nie kennengelernt. Natalja Bondar vermeidet es, mit ihr über das Gefängnis zu sprechen.

Sie sagt, ihr Mann sei dort misshandelt worden, als die Ermittler noch ein Geständnis erpressen wollten. Sie erzählt von Knochenbrüchen, Arm, Rippen, Finger waren kaputt. Sie habe Narben auf seinem Körper gesehen. Heute hat er unter anderem Probleme mit der Schilddrüse, die Zähne fielen ihm aus.

Wie viele andere ist Natalja Bondars Ehemann Sanschar Ismailow nach den Unruhen von Andischan verhaftet worden. Im Mai 2005 hatte das Militär in der Stadt im Ferghanatal einen Protest niedergeschossen, Hunderte Menschen starben. Die genaue Zahl der Opfer und die Frage, wer für ihren Tod verantwortlich war, sind nie geklärt worden. Der Westen verhängte Sanktionen, das Regime in Taschkent machte Jagd auf die Zivilbevölkerung, auf mögliche Zeugen des Massakers und auf Kritiker. Natalja Bondar glaubt, dass ihr Mann, der im Juni 2005 verhaftete wurde, einem Vorgesetzten beim Militär in die Quere gekommen war.

Neben ihr sitzt Schachnosa Naralijew, deren Mann Kutbiddin seit elf Jahren im Gefängnis ist. Vermutlich wurde ihm zum Verhängnis, dass er während seiner Militärausbildung in den USA war, im Jahr 1998. Seine Frau hat Fotos aus dieser Zeit mitgebracht. Zehn Jahre später warfen sie ihm Spionage für die Amerikaner vor.

Das Regime brauchte damals Sündenböcke und jeder mit Verbindungen zum Westen war galt ohnehin als Bedrohung, sagt Erkin Mussajew. Er sitzt den beiden Frauen im Café gegenüber, auch er war einst Soldat, auch er war im Gefängnis. Erkin Mussajew ist einer der politischen Gefangenen, die der neue Präsident freigelassen hat. In einem Land, das so lange von der Außenwelt isoliert war, kann er nun zwar von den schrecklichen Jahren in Haft und von der Folter erzählen. Er spricht aber auch darüber, warum trotz Reformen längst noch nicht alles gut ist in Usbekistan.

Lesen Sie die ganze Geschichte mit SZPlus: