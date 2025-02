Von Peter Burghardt, Washington

Kaum zwei Wochen haben Donald Trump und Elon Musk gebraucht, um fürs Erste gut 63 Jahre amerikanischer Auslandshilfe zu beenden. Im November 1961 hatte der damalige US-Präsident John F. Kennedy nach einer Entscheidung des Senats die United States Agency for International Development gegründet, kurz USAID. Das Motto: „From the American people.“ Vom amerikanischen Volk. Am Freitag montierten Handwerker mit einer Hebebühne jetzt sogar das Namensschild über dem Hauptquartier in Washington ab, Wegweiser wurden mit Klebeband verdeckt.