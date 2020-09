Bei einer feierlichen Zeremonie im Weißen Haus wollten die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Bahrain am Dienstagabend Vereinbarungen zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Israel unterzeichnen. US-Präsident Donald Trump erwartete Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu sowie die Außenminister der VAE und Bahrains, Abdullah bin Sajid und Abdullatif al-Sajani, in seinem Amtssitz in Washington. Im Westjordanland demonstrierten Hunderte Palästinenser gegen die Vereinbarungen. Trump hatte sich für die Annäherung zwischen Israel und den VAE sowie Bahrain eingesetzt. Die VAE und Israel hatten die Normalisierung ihrer Beziehungen Mitte August beschlossen. Am Freitag verkündete Trump, dass auch das Königreich Bahrain dem Vorbild der VAE folgen werde. Die Golfstaaten versprechen sich wirtschaftliche Vorteile, schmieden aber mit Israel vor allem eine Allianz gegen den gemeinsamen Erzfeind Iran.