28. September 2018, 18:59 Uhr USA Wut, Tränen, Macht

Die Anhörung des Kandidaten für den Obersten Gerichtshof und seiner Anklägerin machten den US-Senat zu einer Bühne der verhetzten Atmosphäre der Ära Trump. Ihre Politiker kennen keine Kompromisse, sondern nur Krieg.

Von Hubert Wetzel , Washington

Gott hatte sich den ganzen Tag lang aus dem Schlamassel herausgehalten, ganz am Ende wurde er aber doch noch hineingezogen. Ob er hier und jetzt schwören könne, dass er unschuldig sei, wurde Brett Kavanaugh von einem republikanischen Senator zum Abschluss seiner Aussage am Donnerstag gefragt. Ja, antwortete Kavanaugh, ein gläubiger Katholik. "Ich schwöre bei Gott."

Der Allmächtige widersprach nicht, und das reichte den Republikanern. Am Freitag wollte der Justizausschuss des US-Senats den konservativen Juristen Brett Michael Kavanaugh als neuen Richter am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten bestätigen. Die zehn Demokraten in dem Gremium wollten gegen ihn votieren, die elf Republikaner für ihn. In den nächsten Tagen wird der volle Senat endgültig über die Berufung abstimmen, in dem die Republikaner 51 der 100 Sitze halten. Am Freitag galt es als wahrscheinlich, dass Kavanaugh eine Mehrheit bekommt.

Gott wäre ein interessanter Zeuge gewesen, denn vermutlich kann nur er mit abschließender Autorität sagen, was im Sommer 1982 im ersten Stock eines Privathauses im Washingtoner Vorort Bethesda passiert ist. Die Amerikaner jedenfalls wissen es immer noch nicht. Neun Stunden dauerte die Anhörung am Donnerstag, welche die Wahrheit über Brett Kavanaugh ans Licht bringen sollte. Aber sie brachte nur Streit, Schmerz und Trauer, Zorn und Verachtung, Wut und Empörung.

Neun Stunden dauerte die Anhörung von Christine Blasey Ford und Brett Kavanaugh im US-Senat. Als der Richterkandidat auf die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen einging, kippte seine wuterfüllte Rede teils ins Hysterische. (Foto: Tom Williams/Reuters)

Da saß zuerst Christine Blasey Ford vor den Senatoren, eine offensichtlich tief verletzte Frau, der vor vielen Jahren Furchtbares passiert ist, und die dieses Trauma ihr Leben lang nicht loswerden wird. Ford ist überzeugt, dass Brett Kavanaugh sie an jenem Abend vor 36 Jahren, als sie 15 und er 17 Jahre alt war, bei einer Party vergewaltigen wollte. Als sie um Hilfe schreien wollte, habe Kavanaugh, der sturzbetrunken gewesen sei, ihr den Mund zugehalten, so dass sie zu ersticken glaubte. Ford erzählte mit stockender Stimme von der Tortur, immer wieder kamen ihr die Tränen. Aber als sie fertig war, wagten nicht einmal die härtesten republikanischen Parteisoldaten, ihre Glaubwürdigkeit anzuzweifeln. Und dann saß da Brett Kavanaugh vor den Senatoren, kein kühler Jurist mehr, sondern ein verstörter, beschädigter Mann. Er schrie und schimpfte, auch er kämpfte mit den Tränen, aber es waren Tränen des Zorns. Nie in seinem Leben habe er einer Frau Gewalt angetan oder versucht, jemanden zu vergewaltigen, versicherte er. Er sei das Opfer einer Rufmordkampagne der Demokraten, die sich für die Niederlage von Hillary Clinton gegen Donald Trump rächen wollten, indem sie seine Ernennung zum Verfassungsrichter durch den Präsidenten torpedierten. Kavanaugh bestritt nicht, dass Ford attackiert worden ist. Aber er bestritt, der Täter gewesen zu sein: "Ich bin unschuldig."

Kavanaughs Gewüte kippte zuweilen ins Hysterische. Offenbar hatte Trump persönlich zuvor seinem Richterkandidaten geraten, mit aller Wucht und Härte gegen die Vorwürfe zurückzuschlagen. Auf diese Art wehrt sich Trump seit Jahren - durchaus erfolgreich - gegen die vielen Frauen, die ihm sexuelle Übergriffe vorwerfen. Kavanaugh nahm sich daran ein Beispiel.

Aber er war deswegen nicht unbedingt unglaubwürdig. Kavanaughs Selbstmitleid war zuweilen schwer erträglich. Und seine Versuche, davon abzulenken, dass er als Jugendlicher offenbar oft schwer gesoffen hat, waren zumindest verdächtig. Welchen Wert haben seine Erinnerungen daran, was er getan oder nicht getan hat, wenn er damals regelmäßig so viel Alkohol trank, dass er sich übergeben musste oder wegkippte?

Brett Kavanaugh "Seit meiner Nominierung im Juli gab es eine Besessenheit auf Seiten der Linken, irgendetwas zu finden, um meine Bestätigung zu verhindern."

Dennoch gibt es außer Fords Aussage keine Beweise gegen Kavanaugh. Es gibt keine Zeugen, die Fords Anschuldigungen bestätigen, nichts, was seine Schuld belegt. Und trotzdem wird er für immer mit dem Verdacht leben müssen, ein Vergewaltiger zu sein. Sein Ruf als ehrenwerter Bürger, als Familienmann, als Stütze der Gesellschaft ist dahin.

Als die Anhörung endete, stand, wie schon am Anfang, Aussage gegen Aussage. Wie sicher sie sei, dass es tatsächlich Brett Kavanaugh gewesen sei, der sie damals attackiert habe, wurde Ford gefragt. "Einhundert Prozent", antwortete sie, und ihre Stimme, die sonst oft zitterte, war fest. Wie sicher er sei, dass die Vorwürfe gegen ihn falsch seien, wurde Kavanaugh gefragt. "Einhundert Prozent", antwortete er, und auch seine Stimme war ruhig.

In früheren, weniger aufgehetzten Zeiten hätten sich die Senatoren an diesem Punkt vielleicht auf einen Mittelweg geeinigt. Vielleicht hätten sie die Bestätigung verzögert, um weitere Zeugen anzuhören. Vielleicht hätten sie das FBI beauftragt, mögliche Zeugen zu finden und zu vernehmen. Aber so sind die Zeiten in Washington nicht. In Wahrheit geht es Republikanern und Demokraten nicht um einen sexuellen Übergriff, der 36 Jahre zurückliegt. Stattdessen geht es ihnen um die Macht am Supreme Court, dem wichtigsten Gericht im Land. Und es geht um den Sieg bei der Kongresswahl im November. Ford und Kavanaugh sind in diesen erbitterten Schlachten nur Kanonenfutter.

Kavanaugh hat am Donnerstag gezeigt, wo er politisch steht: an der Seite von Donald Trump

Für Trump und die Republikaner ist Kavanaughs Beförderung ans Verfassungsgericht eine einmalige Gelegenheit, dem konservativen Flügel dort auf Jahrzehnte hinaus eine solide Mehrheit zu verschaffen. Das Gericht macht mit seinen Urteilen Politik, und Kavanaugh, der noch vor wenigen Tagen versprochen hatte, ein neutraler Richter zu sein, hat am Donnerstag gezeigt, wo er politisch steht: an der Seite von Trump. Auch das wird seinen Ruf - und den des Verfassungsgerichts als unpolitische Institution - für immer belasten.

Hätten die Republikaner Kavanaugh wegen Fords Vorwürfen fallen gelassen, hätten sich womöglich ihre Wähler im November gerächt. Für den harten Kern der republikanischen Anhänger ist kaum ein Thema so wichtig wie die Ernennung konservativer Richter. Kavanaugh nicht durchzusetzen hätten diese Wähler als Verrat empfunden. Deswegen verteidigten die republikanischen Senatoren Kavanaugh am Donnerstag mit Klauen und Zähnen, allen voran Lindsey Graham aus South Carolina, ein erzkonservativer Bundesstaat, der mit gutem Grund "Trumpistan" genannt wird. Und der schreiende, aufgebrachte Kavanaugh war gerade noch glaubwürdig genug, um das möglich zu machen. Für die Demokraten gilt eine spiegelbildliche Realität. Nichts bringt ihre Kernwähler so in Rage wie die Aussicht auf ein konservativ beherrschtes Verfassungsgericht, das möglicherweise das Recht auf Abtreibung beschränkt. Und nichts wollen sie mehr, als dem verhassten Trump eine Niederlage zu bereiten. Fords Vorwürfe waren daher ein willkommenes Geschenk, ein Sprengsatz, den die Demokraten nicht zufällig detonieren ließen, als Kavanaughs Bestätigungsverfahren schon so gut wie abgeschlossen war. Dass Kavanaugh vielleicht trotzdem Verfassungsrichter wird, ist zweitrangig. Die Demokraten haben ihren Anhängern gezeigt, dass sie echte Grabenkämpfer sind. Und auch eine Niederlage kann nützlich sein, um im November Wähler - und vor allem Wählerinnen - zu mobilisieren. Für die nächste Schlacht. Es gab ein paar Senatoren, die am Donnerstag voller Sorge fragten, was mit einem Land passiert, in dem die Politiker nur noch Krieg gegeneinander führen, anstatt nach Kompromissen zu suchen. Die Antwort liegt eigentlich nahe.