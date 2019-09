Auch 18 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ist die Trauer bei vielen Menschen noch immer präsent. Hier erinnern Freunde und Familien der 2977 Todesopfer in New York City an die Taten. Die Namen der Opfer werden vorgelesen und Schweigeminuten gehalten.

Terroristen entführten damals vier Flugzeuge und lenkten sie in das World Trade Center in New York City, das US-Verteidigungsministerium in Washington und ein Feld im US-Staat Pennsylvania. Der Drahtzieher vom 11. September, Osama bin Laden, wurde schließlich 2011 bei einem US-Militäreinsatz getötet.