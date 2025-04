Von Peter Burghardt

Normalerweise würde die Welt wohl kaum gebannt zusehen, wenn über einen frei gewordenen Sitz im Obersten Gerichtshof eines US-Bundesstaats entschieden wird. Doch auch das ist anders in den Zeiten von Donald Trump und Elon Musk. So wurde vorübergehend eine Frau berühmt, die außerhalb ihrer Heimat bisher kaum jemand kannte. „Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich es mit dem reichsten Mann der Welt aufnehmen würde, um für die Gerechtigkeit in Wisconsin zu kämpfen, und wir haben gewonnen!“, sagte Susan Crawford am späten Dienstagabend in Madison, als es geschafft war.