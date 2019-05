8. Mai 2019, 21:19 Uhr Internationale Beziehungen Trump verhängt weitere Sanktionen

Arbeiter in einer iranischen Stahlproduktion in 2015.

Sie richten sich gegen die Metallbranche - und sind wohl eine direkte Reaktion auf den Teil-Ausstieg Irans aus dem Atomabkommen.

Die USA haben im eskalierenden Streit um das Atomabkommen mit Iran neue Sanktionen gegen die iranische Metallbranche angekündigt. US-Präsident Donald Trump erließ am Mittwoch eine Exekutivverfügung, in der er die neuen Strafmaßnahmen bekanntgab. Betroffen sind demnach iranische Exporte von Stahl, Aluminium, Kupfer und Eisen, die dem Land wichtige Devisen bringen.

Dem Iran sollen damit Einnahmen verwehrt werden, die zur Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, zur Unterstützung von Terrorgruppen und -netzwerken, Aggressionen in der Region und militärischer Expansion verwendet werden könnten, heißt es in dem Dekret.

Der Schritt darf als Antwort auf den Teilausstieg Irans aus dem Atomabkommen verstanden werden, den Präsident Hassan Rohani am Mittwoch verkündigt hatte. Rohani hatte zugleich ein 60-tägiges Ultimatum an die Europäer gerichtet: Man solle dafür sorgen, dass Iran trotz der US-Sanktionen weiter Öl exportieren könne. Ein Jahr zuvor wiederrum hatte Trump den einseitigen Ausstieg der USA aus dem Abkommen verkündet.

Die Wirtschaftssanktionen sind eine weitere Eskalationsstufe der Ereignisse im Nahen Osten. Zuvor hatte Trump etwa auch erklärt, das Atomabkommen mit dem Iran sei "nicht reparabel". Er würde sich jedoch freuen, eines Tages mit der Führung des Irans zusammenzutreffen. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, meinte, dass man nicht hoffe, dass es zu einem Krieg mit Iran komme. Trump würde aber "fest" auf der Position der USA verhaaren.

Am Dienstag hatte sich US-Außenminister Mike Pompeo in Bagdad mit dem irakischen Regierungschef Adel Abdul Mahdi getroffen. Nach dem Treffen hieß es, Pompeo habe dem Irak die Unterstützung Washingtons für einen "souveränen, unabhängigen Irak" signalisiert. Am Sonntag hatte der Sicherheitsberater im Weißen Haus, John Bolton, mitgeteilt, dass der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln und eine Bomberstaffel in den Nahen Osten verlegt würden.

