Temperaturen von bis zu -35 Grad Celsius, Tausende gestrichene Flüge und Hamsterkäufe: Die USA erwartet an diesem Wochenende ein schwerer Wintersturm. Fast 180 Millionen Menschen zwischen den Rocky Mountains und der Ostküste sind laut dem Nationalen Wetterdienst betroffen - mehr als die Hälfte der US-Bevölkerung. Laut Medienberichten soll der „Monstersturm“, wie er auch genannt wird, soviel Schnee , Wind, Glatteis und Kälte hervorbringen wie seit Jahren nicht mehr. Der Wetterdienst warnt vor einem lebensbedrohlichem Risiko an Unterkühlung und Erfrierungen.

In den betroffenen Staaten herrschte bereits am Freitag Ausnahmezustand. In mindestens 17 von ihnen wurde der Notstand ausgerufen. Bilder zeigen lange Warteschlangen vor Supermärkten und leergekaufte Regale. Stromversorger warnen vor längeren Stromausfällen, staatliche Agenturen schwören die Bevölkerung seit Tagen auf die Katastrophenlage ein. Fenster und Türrahmen abdichten, Generatoren nicht im Haus verwenden, Lebensmittel und Wasser für mindestens drei Tage aufstocken - schließlich könnten Amerikaner tagelang in ihren Häusern festsitzen.

Streusalz wurde vielerorts zur Mangelware, so wie hier in Louisville, Kentucky. (Foto: Jon Cherry/Getty Images via AFP)

Besonders folgenschwer ist laut dem Wetterdienst die „katastrophale Eisansammlung“, die vor allem zwischen Texas und New York erwartet werde. Durch das Eis könnten viele Menschen im Land von der Stromversorgung abgeschnitten werden. Hohe Schneemengen werden besonders in einem Streifen zwischen den südlichen Rocky Mountains bis zum Nordosten der USA erwartet. Dabei soll an der nördlichen Ostküste bis zu 50 Zentimeter Schnee fallen, berichtet der Nachrichtensender CNN.

Gleichzeitig führt der Wintersturm auch zu Kuriositäten. In Minneapolis etwa war es bereits am Freitag so kalt, dass Spaghetti in der Luft gefroren, wie der X-Post einer Frau zeigte. Die Amerikanische Gesellschaft zur Verhütung von Tierquälerei rief dazu auf, Hunden Schuhe anzuziehen oder die Pfoten zumindest mit Vaseline einzucremen. Und der Chicago Eisbade-Verein „Polar Bear Club“ sah sich genötigt, sein für Samstag geplantes jährliches Eisspendenschwimmen im Lake Michigan abzusagen. In Chicago werden am Samstag Temperaturen von bis zu -35 Grad Celsius erwartet.

Der Sturm soll bis zum Sonntag die Ostküste mit seinen Metropolen New York und Washington erreichen. Die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, sagte, kein Winkel des Bundesstaates sei „vor dem Zorn von Mutter Natur gefeit“. Dieser dürfte auch politische Auswirkungen haben. Zum Monatsende droht mal wieder ein Government Shutdown, die aktuelle Regierungsfinanzierung läuft am 30. Januar aus. Und da auch der Senat wie viele Schulen zum Wochenbeginn pausiert, könnte es eng werden, die nötigen Finanzierungsgesetze rechtzeitig durchzubringen, wie die New York Times berichtet.