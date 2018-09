9. September 2018, 18:43 Uhr USA Wieder auf Sendung

Ex-Präsident Barack Obama schaltet sich in den Wahlkampf für den Kongress ein. "Im ganzen Land ist eine Energie zu spüren", sagte er in einer Rede vor 700 Zuhörern im Bundesstaat Kalifornien, "die Leute sagen jetzt: Es reicht."

Von christian Zaschke, New York

Barack Obama ist zurück. Der ehemalige US-Präsident hat sich lange aus dem politischen Leben herausgehalten, doch nun hat er deutlich zu verstehen gegeben, dass er willens ist, sich in die Anfang November stattfindenden Kongresswahlen einzumischen. An diesem Samstag hielt er eine Rede in Kalifornien, in der er unter anderem sagte, dass die größte Bedrohung für die Demokratie in den USA nicht eine einzelne Person sei. Womit selbstverständlich Präsident Donald Trump gemeint war. Die größte Bedrohung, sagte Obama, sei vielmehr Apathie, sei Gleichgültigkeit.

23 Minuten lang sprach der ehemalige Präsident. Er trat relativ lässig auf, vor 700 Zuhörern sprach er ohne Krawatte, aber er war nicht gelassen. Er zeigte sich als engagierter Wahlkämpfer, und obwohl er Trump nicht ein einziges Mal beim Namen nannte, war klar, dass es in seiner Rede um nichts anderes ging als um Trump. "Im ganzen Land ist eine Energie zu spüren", sagte er, "die Leute sagen jetzt: Es reicht."

Seitdem er das Weiße Haus vor gut eineinhalb Jahren turnusgemäß verlassen hatte, tauchte Obama im öffentlichen Leben kaum mehr auf. Hin und wieder gab es Fotos, die ihn im Urlaub zeigten, er entspannte mal hier, mal dort. Doch er mischte sich nicht ein. Während Präsident Donald Trump in den Medien dauerhaft präsent war und ist, nicht zuletzt, weil er sich nahezu täglich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter auslässt, schwieg Obama. Was wiederum nicht ungewöhnlich war. Ehemalige Präsidenten mischen sich selten bis nie ins aktuelle politische Geschehen ein.

Eine gar nicht mal so subtile Ausnahme war die Trauerfeier für den langjährigen Senator John McCain vor gut einer Woche. Bei diesem Anlass sprachen sowohl der Demokrat Obama als auch der ehemalige republikanische Präsident George W. Bush, und indem beide Männer McCain priesen, stellten sie sich gegen Trump, der jahrelang eine Fehde gegen McCain geführt hatte. Trump, der sich vor dem Kriegsdienst in Vietnam gedrückt hatte, warf McCain unter anderem vor, in eben jenem Krieg in Gefangenschaft geraten zu sein. Er bevorzuge Helden, die nicht gefangen werden, sagte er. McCain war mehr als fünf Jahre lang in Gefangenschaft und wurde schwer gefoltert. Zu seiner Trauerfeier war Trump nicht eingeladen, und den Beobachtern in Washington zufolge war der narzisstische Präsident vergrätzt darüber, dass sich in den Tagen nach McCains Tod die Aufmerksamkeit Washingtons ganz auf den Senator richtete.

Obama hatte so lange geschwiegen, dass Zeitungen und Magazine sich hin und wieder in längeren Beiträgen fragten, was er wohl gerade tue. Ob er überhaupt irgendetwas tue, oder ob er einfach verschwunden sei. Von seinem Vorgänger George W. Bush wusste man immerhin, dass dieser recht gern und gar nicht mal so übel malt. Aber Obama? War beinahe unsichtbar geworden.

Das änderte sich Ende der vergangenen Woche, als er eine Rede vor Studenten in Illinois hielt. In dieser Rede nannte Obama Trump sogar beim Namen, was ungewöhnlich war. In der amerikanischen Politik gilt das ungeschriebene Gesetz, dass ehemalige Präsidenten ihre Nachfolger nicht offen kritisieren. Obama aber nannte Trump eine Bedrohung für die Demokratie. Der amtierende Präsident, sagte er, praktiziere eine Politik der Angst. Obama warf Trump offen vor, das Land zu spalten und Rassismus zu fördern.

Am Samstag in Kalifornien legte er nach. Obwohl er Trump diesmal nicht beim Namen nannte, war klar, worüber er sprach. Er forderte seine Parteifreunde mit Blick auf die Kongresswahlen in knapp zwei Monaten dazu auf, aktiv zu werden. "Wir ziehen jetzt unsere Hausschuhe aus", sagte er, "und stattdessen ziehen wir die Wanderstiefel an." Amerika befinde sich an einem Scheideweg, führte er aus. "Immer schon gab es den Widerstreit zwischen denen, die vorwärts gehen wollen, und denen, die rückwärtsgewandt sind", sagte er, "zwischen denen, die spalten wollen und jenen, die die Menschen zusammenbringen."

Im bevölkerungsreichsten Bundesstaat Kalifornien hoffen die Demokraten, den Republikanern im November sieben Sitze im Repräsentantenhaus abnehmen zu können. Dass Obama ebendort eine Rede gehalten hat, zeigt, dass er willens ist, sich aktiv in diesen Wahlkampf einzumischen und wohl auch in den nächsten im Jahr 2020, wenn es für die Demokraten darum geht, das Weiße Haus zurückzuerobern. Für die kommenden Wochen sind weitere Auftritte geplant.