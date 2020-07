Donald Trump gibt Fox News ein bemerkenswertes TV-Interview - ob er eine Wahlniederlage im November akzeptieren würde, lässt er dabei offen. "Ich werde sehen", sagt er dazu. Dass es in den USA so viele Corona-Neuinfektionen gibt, liege an dem Testprogramm.

Von Thorsten Denkler, New York

Die vielleicht wichtigste Frage des Interviews kommt kurz vor Schluss. Sollte Donald Trump die Wahl im November verlieren, werde er dann seine Niederlage eingestehen, fragt ihn Fox-News-Moderator Chris Wallace in einem am Sonntag ausgestrahlten Gespräch. Trumps Antwort: "Ich werde sehen." Das war vielleicht die Antwort im ganzen Gespräch, die am tiefsten blicken ließ.

Auch sonst war es ein bemerkenswertes Interview, Wallace nutzte die Stunde mit dem Präsidenten, um auf viele Themen einzugehen: die Corona-Krise, die schlechten Umfragedaten (alle falsch, sagt Trump), die miesen Wirtschaftsdaten, die Debatte um Symbole der Konföderierten, die Black-Lives-Matter-Bewegung. Wallace kontert so gut wie jede Falschbehauptung von Trump mit "Das stimmt nicht" oder "Das ist nicht wahr". Trump behauptet etwa, die Corona-Todesrate in den USA sei eine der niedrigsten der Welt. Wallace: "Das ist nicht wahr, Sir." Die USA hätten die siebthöchste Rate unter den am meisten betroffenen Staaten der Erde. Er beruft sich auf Daten der Johns-Hopkins-Universität.

Trump glaubt Wallace nicht. Er lässt sich von seinen Presseleuten eine Grafik geben und wirft einen Blick darauf. "Nummer eins in niedriger Todesrate", sagt er und hält sie ins Bild. Stimmt aber nicht. Die Grafik zeigt die USA auf Platz drei. Und Staaten mit weitaus geringerer Todesrate tauchen darauf nicht auf. Und die vielen neuen Corona-Fälle in den USA? Mehr als 75 000 registrierte Neuinfektionen am Tag sind es inzwischen. Und täglich gut 1000 weitere Tote. Trump tut so, als wäre das Testprogramm dafür verantwortlich. Wallace stellt richtig: Es gebe 37 Prozent mehr Tests - aber im gleichen Zeitraum 194 Prozent mehr Fälle. Trump versteht offenbar den Zusammenhang nicht. Viele junge Leute hätten doch nur einen leichten Schnupfen, "und wir tun so, als wäre das ein Test", sagt er.

Der Moderator ärgert den Präsidenten mit einer Umfrage

Eine der bemerkenswertesten Stellen ist jene, als es um einen kognitiven Test geht. Zunächst macht sich Trump über Joe Biden lustig, den designierten demokratischen Präsidentschaftskandidaten. Der bekomme keinen klaren Satz ohne Teleprompter heraus. Wallace ärgert Trump mit einer Umfrage, nach der eine Mehrheit der Befragten Biden die bessere geistige Gesundheit attestiert. Okay, sagt Trump, Biden solle einfach den gleichen Test machen, den er erst kürzlich mit Bravour bestanden habe. Anfang Juli hatte Trump einen Test machen lassen und danach damit angegeben, wie überrascht die Ärzte gewesen seien, dass er so gut abgeschnitten habe. Wallace sagt, er habe den Test auch gemacht. "Wie haben Sie abgeschnitten?", fragt Trump. "Besonders schwer war der nicht", sagt Wallace trocken.

Es gibt weitere spektakuläre Stellen. Als Trump etwa behauptet, Biden wolle der Polizei das Geld kürzen. Wallace erwidert: "Sir, das macht er nicht." Trump weist seine Mitarbeiter an, ihm den Plan zu geben, überfliegt ihn, findet vieles, womit er nicht einverstanden ist. Nur keinen Hinweis darauf, dass Biden Geld für die Polizei kürzen will.