In zahlreichen US-Budesstaaten wurde am Dienstag darüber abgestimmt, wer im November als Kandidat der Demokraten gegen Präsident Donald Trump antreten soll. Der sogenannte "Super Tuesday" begann am Morgen im Bundesstaat Virginia an der Ostküste. Die Wahlen in 14 US-Bundesstaaten, darunter auch Texas und Kalifornien, waren der bislang wichtigste Tag im Rennen um die Kandidatur der Demokraten. Nach bislang vier Vorwahlen ging der linke Senator Bernie Sanders als Führender ins Rennen.