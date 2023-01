US-Präsident Joe Biden hat wegen der anhaltenden Winterstürme den Notstand im Bundesstaat Kalifornien erklärt. Er ordnete am späten Samstagabend Bundeshilfen für Wiederauf- und Reparaturarbeiten in den betroffenen Regionen an. Seit dem 26. Dezember seien mindestens 19 Menschen bei Überflutungen, Stromausfällen, Schlammlawinen und Erdabbrüchen ums Leben gekommen, teilte die US-Regierung mit. Am Samstag war eine neue Wetterfront mit Starkregen, Schnee und Böen auf die Küste gestoßen. In manchen Regionen ist innerhalb weniger Tage 50 Prozent der durchschnittlichen Niederschlagsmenge eines ganzen Jahres registriert worden.